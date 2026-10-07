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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الأهلي من رحيل «عموتة» حال هزيمته من الزمالك في القمة

عموتة
عموتة
محمد سمير

أكد عمرو ثروت، الناقد الرياضي، أن إدارة النادي الأهلي لا تفكر في إقالة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، حتى في حال تعرضه للخسارة أمام الزمالك في مباراة القمة المقبلة.

وقال ثروت، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن إدارة الأهلي ترفض سياسة التغيير المستمر للأجهزة الفنية، وترى أن عموتة يقدم عملًا جيدًا مع الفريق منذ توليه المسؤولية.

وأضاف ثروت أن الحسين عموتة سيواصل مهمته مع الأهلي ولن يرحل عن منصبه حتى حال الهزيمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء تتمسك باستمرار المدير الفني المغربي ومنحه فرصة كاملة لمواصلة مشروعه مع الفريق.

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