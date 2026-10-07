«الغندور»: 40 ألف مشجع في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة

قال الإعلامي خالد الغندور إن الاجتماع الأمني الخاص بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، عقد يوم السبت الماضي وذلك للاتفاق على الترتيبات التنظيمية وأعداد الجماهير.

وأضاف «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور: الاجتماع أسفر عن الموافقة على حضور 40 ألف مشجع في اللقاء، بواقع 20 ألفاً لكل فريق.

وتابع: الجهات المعنية ليس لديها أزمة في الوصول بالسعة الإجمالية إلى 45 أو 46 ألف متفرج خلال اللقاء.

وتأتي القمة بعد استئناف منافسات الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، التي خاض خلالها منتخب مصر 3 مباريات.

ويدخل الأهلي والزمالك المواجهة المرتقبة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعدما خاض كل فريق 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن قطبي الكرة المصرية.

وتترقب جماهير الكرة المصرية القمة المُرتقبة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري مع انطلاق الجولة السادسة.