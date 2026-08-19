قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: الاستثمار في أفكار الشباب يجب أن يتحول إلى مشروعات تخدم الدولة
من النووي إلى مضيق هرمز.. جاستن توماس يكشف ارتباك استراتيجية ترامب في حرب إيران
بعد تطوير سور مجرى العيون.. السيدة عائشة تتزين بإطلالة حضارية مبهرة
زيزو يقلص الفارق للأهلي أمام برشلونة في كأس خوان جامبر
لتلاميذ ابتدائي .. النجاح في الدين من 70%وتكنولوجيا المعلومات مادة "برة المجموع"
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن مقتل الطفلة هند رجب.. وإدارة المؤسسة ترد
حضور تلاميذ ابتدائي بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة..شرط أساسي للنجاح
الأرصاد تحذر من الشبورة والحرارة.. طقس الخميس 20 أغسطس 2026
المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027
برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما علي الأهلي بهدفين نظيفين
قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟
مسرى يطرق الأبواب.. ماذا يحدث في الطقس خلال الأيام المقبلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تطوير سور مجرى العيون.. السيدة عائشة تتزين بإطلالة حضارية مبهرة

السيدة عائشة
السيدة عائشة
يارا أمين

شهدت منطقة السيدة عائشة وسور مجرى العيون بالقاهرة تحولًا لافتًا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ترميم وتطوير السور التاريخي، ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، حيث ساهمت منظومة الإضاءة التجميلية في إبراز جمال المنطقة وإظهار تفاصيلها المعمارية بصورة مميزة.

ورغم استمرار أعمال التطوير وعدم اكتمال المشروع بالكامل، ظهرت المنطقة في صورة حضارية جديدة، خاصة بعد تنفيذ ممشى سياحي بطول السور، بما يعزز من جاذبيتها أمام الزائرين والسائحين.

وامتدت المرحلة الأولى من المشروع لمسافة نحو كيلومتر، بداية من ميدان السيدة عائشة وحتى مستشفى المقطم، وشملت مجموعة من الأعمال التنفيذية والفنية بهدف إعادة إحياء السور التاريخي وتطوير المنطقة المحيطة به.

إزالة التعديات وتنظيف السور الأثري

وتضمنت الأعمال الميدانية رفع التراكمات والمخلفات المحيطة بالسور وإزالة التعديات، إلى جانب تنظيف وتأهيل الأسطح الحجرية للأثر، مع استخدام مواد عزل وحماية وفق الأساليب العلمية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على النسيج العمراني والتاريخي للسور دون التأثير على قيمته الأثرية.

إعادة فتح العيون وإنشاء ممشى سياحي

وشملت الأعمال إعادة فتح العيون المغلقة بالسور، بالتزامن مع إنشاء وتطوير ممشى سياحي متكامل في المنطقة المحيطة بالأثر، ليكون مساحة مخصصة للزائرين ونقطة جذب جديدة، فضلًا عن ربط السور بالمسارات السياحية المجاورة داخل نطاق القاهرة التاريخية.

إضاءة تراثية تبرز جمال السور ليلًا

كما جرى تركيب منظومة إضاءة ليلية مخصصة للمباني والمنشآت الأثرية، تضمنت وحدات إضاءة أرضية لإبراز التفاصيل المعمارية لسور مجرى العيون دون التأثير على الأحجار، إلى جانب أعمدة إضاءة ديكورية بطابع تراثي على امتداد الممشى السياحي.

إشراف متخصص على أعمال الترميم

ونُفذت أعمال الترميم والتطوير والصيانة تحت إشراف فريق من المرممين المتخصصين بالمجلس الأعلى للآثار، وبالتنسيق مع التفتيش الأثري المختص وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والعلمية المعتمدة في التعامل مع المناطق والمباني التاريخية

منطقة السيدة عائشة سور مجرى العيون مشروع ترميم وتطوير السور التاريخي مستشفى المقطم السيدة عائشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

عمى

مشروع فضائي يثير الجدل.. أقمار صناعية جديدة تهدد البشر بالعمى

السفر

عاصفة شمسية فوق السحاب.. هل يصبح الطيران في مرمى الخطر الفضائي؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

بالصور

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي
تجديد بطاقة الرقم القومي
تجديد بطاقة الرقم القومي

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في مصر

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

تحذير أمريكي من سيارات قد تشتعل فجأة.. 3.2 مليون سيارة في دائرة الخطر

سيارات مستعلة
سيارات مستعلة
سيارات مستعلة

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد