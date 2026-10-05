صفحة على السوشيال ميديا.. إعلانات جلب الحبيب تكشف هوية دجال أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادي.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مزارع "له معلومات جنائية" – مقيم بأسيوط) وضُبط بحوزته (هاتفين محمول "بفحصهما تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

