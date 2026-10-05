القبض على صاحب إعلان بيع الآثار على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة حساب بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة حساب بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادي.



أمكن تحديد وضبط القائم على النشر وإدارة الحساب المشار إليه (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأى قطع آثرية.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازته لقطع أثرية ومطالبة الراغبين فى شرائها بتحويل مبالغ مالية له وعقب تحويلها يقوم بغلق هاتفه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

