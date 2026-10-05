القبض على المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) وبسؤاله قرر بقيامه ببيع دراجته النارية للمشكو فى حقه (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام) واستلامه جدية الحجز وعقب ذلك حدث خلاف مالى بينهما حول قيمة البيع وعدوله عن بيعها، فحاول المشكو فى حقه الاستيلاء على الدراجة النارية.

وبمواجهة المشكو فى حقه إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المٌشار إليه لذات السبب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

