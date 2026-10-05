نصب على مواطنين.. القبض على عامل انتحل صفة ضابط شرطة على فيسبوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مستخدم أحد الحسابات لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة ونشر صور له بالملابس الأميرية وإستغلال الحساب فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية).

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه ونشره صور لضباط شرطة بالزى الرسمى "تحصل عليها من خلال شبكة الإنترنت" وقيامه بالتواصل مع المتابعين له من خلال محادثات يدعى خلالها قدرته على تسهيل الخدمات للمواطنين نظير تحويل مبالغ مالية على محفظتين إلكترونيتين خاصتين به للنصب والإحتيال عليهم.. وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.