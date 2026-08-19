متعاطي للكحوليات.. القبض على المتهم بالتعدي على ركاب ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص مستقل سيارة "ميكروباص" بالتعدى بالسب على قائدها ومستقليها بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد السيارة الأجرة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11/ الجارى وحال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد مستقلى السيارة "فى حالة عدم اتزان" بالتعدى عليه والركاب بالسب ونزوله عقب ذلك من السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إبان كونه تحت تأثير تعاطى المواد الكحولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.