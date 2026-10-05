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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الطاقة القادم من ريلمي هاتف ببطارية 7000 مللي أمبير.. هل سيتفوق على الجميع؟

هاتف ببطارية 7000 مللي أمبير
هاتف ببطارية 7000 مللي أمبير
لمياء الياسين

وصل هاتف Realme P4 Lite في وقت سابق من هذا العام بنسختين تدعمان شبكات الجيل الخامس والرابع ، وأشارت شائعات مؤخرًا إلى وجود طراز آخر يُدعى P4s Lite. إليك المواصفات والميزات الرئيسية والأسعار.

مواصفات وميزات هاتف Realme P4s Lite
يأتي هاتف Realme P4s Lite ببطارية سعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط وتقنية USB Power Delivery بقوة 15 واط. يزن حوالي 215 جرامًا، وأبعاده 166.5 × 78.2 × 9 ملم. يحتوي على مستشعر بصمة مثبت على الجانب للتحقق من الهوية، كما يدعم الهاتف أيضًا خاصية فتح القفل بالوجه.

تتضمن إعدادات الكاميرا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

 تستطيع الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 5، وBluetooth 5.2، وGPS، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم. لا يدعم الهاتف تقنية 5G أو NFC.

هاتف Realme P4 Lite

سعر وتوافر هاتف Realme P4s Lite
 

أعلنت شركة ريلمي عن طرح هاتف P4s Lite بنسختين: الأولى بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، والثانية بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر 16,499 روبية (حوالي 170 دولارًا أمريكيًا) و18,499 روبية (حوالي 190 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. ومن المقرر طرح الهاتف للبيع بحلول 8 أكتوبر، ويتوفر بلوني الأسود والفضي .

هاتف Realme P4 Lite كاميرا خلفية تسجيل فيديو هاتف P4s Lite شركة ريلمي الشحن السريع

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