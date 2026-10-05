بتفكر تشتري موبايل جديد؟ دليلك لاختيار هاتف آيفون أو أندرويد

نشر موقع "سي نت" ، التقني تقريرًا شاملاً يتضمن نصائح ذهبية للمستخدمين، لمساعدتهم قبل التسرع في شراء هاتف آيفون أو أندرويد جديد، لضمان اختيار الجهاز الأنسب دون إهدار أموالهم.

لا تندفع وراء الإصدارات الأحدث

وبحسب ما ذكره التقرير، يقع الكثيرون في فخ شراء أحدث موبايل بمجرد نزوله للأسواق.

لكن الخبراء ينصحون بالتفكير بهدوء أولاً، لأن الإصدارات السابقة غالبًا ما تقدم أداءً ممتازًا وبسعر أرخص بكثير.

فبدلًا من دفع مبلغ ضخم في هاتف العام الحالي، يمكنك شراء هاتف العام الماضي وتوفير جزء كبير من ميزانيتك دون أن تفقد ميزات جوهرية.

نظام التشغيل.. استثمر في ما تعرفه

النقطة الثانية والأهم عند اختيار هاتف آيفون أو أندرويد هي نظام التشغيل نفسه.

فإذا كانت كل أجهزتك وحساباتك مرتبطة بآبل، فمن الأسهل لك البقاء مع آيفون لضمان نقل بياناتك بسلاسة.

أما إذا كنت تحب الحرية في تغيير شكل هاتفك وتحميل البرامج من مصادر متعددة، فإن هواتف أندرويد ستكون الخيار المريح والعملي لك.

استفد من هاتفك القديم بذكاء

ولا تنسى أن هاتفك القديم يمتلك قيمة مادية حتى لو كان به بعض الخدوش.

وينصح الخبراء باللجوء إلى نظام "التريد إن" (Trade-in)؛ وهي ببساطة عملية تسليم هاتفك القديم للشركة وخصم ثمنه من سعر الهاتف الجديد.

ستخفف هذه الخطوة البسيطة عنك عبء الدفع النقدي الكامل، وتجعلك تحصل على جهاز متطور بتكلفة معقولة.

البطارية أم الكاميرا؟ السر في استخدامك

وقبل اتخاذ قرارك النهائي، اسأل نفسك عن أكثر شيء تفعله بالموبايل يوميًا، فإذا كنت تعشق التصوير، ابحث عن هاتف بكاميرات قوية وعدسات دقيقة.

أما إذا كنت تقضي يومك كله في تصفح الإنترنت وتشغيل الألعاب، فالأهم هنا هو اختيار هاتف ببطارية عملاقة تصمد معك طوال اليوم، دون أن تضطر للبحث عن شاحن في كل مكان تذهب إليه.