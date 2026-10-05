قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تتعهد بمواصلة دعم الحكومة اليمنية ضد ميليشيا الحوثي
أفضل أدعية الرزق بعد أذان الفجر لتيسير الأمور وجلب الخير والبركة
بسبب سيره عكس الاتجاه.. قائد أتوبيس يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تسوية المديونيات وجدولة القروض.. تفاصيل خطة الحكومة لإعادة هيكلة الصحف القومية
قبل اكتمال الفرز.. بولسونارو يتصدر سباق الرئاسة البرازيلية بفارق واضح عن لولا
بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني.. مسيرة روسية تضرب الجسر الشمالي في كييف
الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب
أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين
تسلا تقدم موديل 3 2027 بتقنيات جديدة ومحرك أقوى
استقالة وزير النفط الإيراني وسط العقوبات الأمريكية.. وبيزشكيان يعين البديل
إسرائيل تمنع زعيم حزب الخضر البريطاني من دخول أراضيها بسبب موقفه من الصهيونية
مدرب البرتغال لـ كريستيانو: أنا بحاجة إليك.. لا تنهي مسيرتك بهذه الطريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتفكر تشتري موبايل جديد؟ دليلك لاختيار هاتف آيفون أو أندرويد

هاتف آيفون
هاتف آيفون
احمد الشريف

نشر موقع "سي نت" ، التقني تقريرًا شاملاً يتضمن نصائح ذهبية للمستخدمين، لمساعدتهم قبل التسرع في شراء هاتف آيفون أو أندرويد جديد، لضمان اختيار الجهاز الأنسب دون إهدار أموالهم.

لا تندفع وراء الإصدارات الأحدث

وبحسب ما ذكره التقرير، يقع الكثيرون في فخ شراء أحدث موبايل بمجرد نزوله للأسواق. 

لكن الخبراء ينصحون بالتفكير بهدوء أولاً، لأن الإصدارات السابقة غالبًا ما تقدم أداءً ممتازًا وبسعر أرخص بكثير. 

فبدلًا من دفع مبلغ ضخم في هاتف العام الحالي، يمكنك شراء هاتف العام الماضي وتوفير جزء كبير من ميزانيتك دون أن تفقد ميزات جوهرية.

نظام التشغيل.. استثمر في ما تعرفه

النقطة الثانية والأهم عند اختيار هاتف آيفون أو أندرويد هي نظام التشغيل نفسه.

 فإذا كانت كل أجهزتك وحساباتك مرتبطة بآبل، فمن الأسهل لك البقاء مع آيفون لضمان نقل بياناتك بسلاسة. 

أما إذا كنت تحب الحرية في تغيير شكل هاتفك وتحميل البرامج من مصادر متعددة، فإن هواتف أندرويد ستكون الخيار المريح والعملي لك.

استفد من هاتفك القديم بذكاء

ولا تنسى أن هاتفك القديم يمتلك قيمة مادية حتى لو كان به بعض الخدوش.

وينصح الخبراء باللجوء إلى نظام "التريد إن" (Trade-in)؛ وهي ببساطة عملية تسليم هاتفك القديم للشركة وخصم ثمنه من سعر الهاتف الجديد. 

ستخفف هذه الخطوة البسيطة عنك عبء الدفع النقدي الكامل، وتجعلك تحصل على جهاز متطور بتكلفة معقولة.

البطارية أم الكاميرا؟ السر في استخدامك

وقبل اتخاذ قرارك النهائي، اسأل نفسك عن أكثر شيء تفعله بالموبايل يوميًا، فإذا كنت تعشق التصوير، ابحث عن هاتف بكاميرات قوية وعدسات دقيقة. 

أما إذا كنت تقضي يومك كله في تصفح الإنترنت وتشغيل الألعاب، فالأهم هنا هو اختيار هاتف ببطارية عملاقة تصمد معك طوال اليوم، دون أن تضطر للبحث عن شاحن في كل مكان تذهب إليه.

هاتف آيفون آيفون أندرويد نظام التشغيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ياسر إبراهيم

الأهلي يفتح باب رحيل أمام محمد هاني وياسر إبراهيم | تفاصيل

وزير التربية والتعليم

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: إطلاق مبادرة تبني الموهوبين ترجمة لتوصيات الرئيس السيسي

شيخ الأزهر

بعد فتح باب التقديم.. ننشر البرامج المتاحة وشروط الالتحاق بـ رواق الأزهر للقرآن الكريم 2026 | تفاصيل

ندوة "العقيدة الإسلامية ركيزة أصيلة"

ذكرى انتصارات أكتوبر.. البحوث الإسلامية يعقد ندوة "العقيدة الإسلامية ركيزة أصيلة" بالعربش

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد