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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iOS 27 يضيف مزايا طال انتظارها إلى تطبيق الصور على آيفون

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

يحمل نظام iOS 27 مجموعة من المزايا الجديدة لتطبيق الصور من أبل، من بينها ميزتان طالما طالب بهما المستخدمون: أدوات متكاملة لإنشاء عروض الشرائح، وتحديثات موسعة لألبومات iCloud المشتركة.

1. إنشاء عروض الشرائح وتخصيصها:

لطالما وفر تطبيق الصور ميزة بسيطة جدا لإنشاء عروض الشرائح، لكنها كانت موجهة بالأساس إلى استعراض الذكريات الشخصية، أما إذا أراد المستخدم إعداد عرض شرائح لفعالية أو مشاركته أمام جمهور، فكان يحتاج إلى الاستعانة بتطبيقات أخرى.

ومع iOS 27، يحصل التطبيق أخيرا على مجموعة متكاملة من أدوات إنشاء عروض الشرائح.

وبات بإمكان المستخدم تشغيل أي مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو كعرض شرائح، مع إمكانية تخصيص نمط الانتقال بين الصور، ومدة العرض، والموسيقى المصاحبة. كما يمكن ضبط العرض ليعمل تلقائيا في حلقة متكررة، وحفظه كملف فيديو لمشاهدته لاحقا بسهولة.

وتعد هذه الإضافات من أبرز المزايا التي طال انتظارها في تطبيق الصور، بعدما ظلت أدوات إنشاء عروض الشرائح محدودة لفترة طويلة.

تطبيق الصور

2. تحديثات كبيرة لألبومات iCloud المشتركة:

قد لا يعرف بعض المستخدمين أن تطبيق الصور يتضمن ميزة شبيهة بالشبكات الاجتماعية، وهي الألبومات المشتركة.

وتتيح ألبومات iCloud المشتركة إنشاء ألبوم يمكن مشاركته مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، مع توفير موجز للنشاط يعرض الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي تتم إضافتها.

كما يمكن للمشاركين الإعجاب بالمحتوى أو التعليق عليه، في تجربة تشبه إلى حد ما شبكات التواصل الاجتماعي القديمة، ولكن ضمن مساحة خاصة ومحدودة بالأشخاص الذين يختار المستخدم مشاركتها معهم.

ومع iOS 27، تحصل هذه الميزة على مجموعة من التحديثات المنتظرة، أبرزها إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالدقة الكاملة بعدما كانت تشارك بجودة أقل، إلى جانب إمكانية التفاعل باستخدام أي رمز تعبيري، وتخصيص صلاحيات جديدة للمشاركين.

كما أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد وويندوز إضافة الصور إلى الألبومات المشتركة.

وتأتي هذه التحسينات بالتزامن مع استعداد أبل لطرح جهاز HomePad الجديد، ما يعزز دور الألبومات المشتركة ضمن منظومة أجهزة الشركة وخدماتها.

نظام iOS 27 آبل تطبيق الصور

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