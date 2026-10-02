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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون يكتشف الاحتيال بنفسه.. ميزة خفية في iOS 27 تحمي أموالك وبياناتك

iOS 27
iOS 27
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة آبل، ميزة أمنية جديدة مع نظام iOS 27 تحمل اسم كشف مخاطر انتحال الشخصية Impersonation Risk Detection، صممت لتوفير طبقة حماية إضافية أمام عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية المتطورة.

وتستهدف الميزة أساليب احتيال مختلفة، بدءا من الرسائل النصية المزيفة والمقنعة، وصولا إلى المكالمات التي ينتحل خلالها المحتالون صفة موظفين حكوميين أو ممثلين عن البنوك.

وتكمن صعوبة هذا النوع من الهجمات في أن أنظمة الحماية التقليدية قد لا تتمكن من إيقافها عندما ينجح المحتال في إقناع الضحية بنفسها ببدء عملية تحويل أموال أو مشاركة بيانات حساسة.

كيف تعمل ميزة اكتشاف الاحتيال؟


تعمل ميزة اكتشاف الاحتيال على مستوى النظام، ويمكنها رصد مؤشرات الاحتيال في الوقت الفعلي وتحذير المستخدم قبل مشاركة معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات مالية.

وعند محاولة تنفيذ إجراء حساس داخل تطبيق يدعم الميزة، مثل إجراء تحويل مصرفي، أو تنفيذ عملية دفع بمبلغ كبير، أو تغيير إعدادات أمنية مهمة، يمكن للتطبيق طلب تقييم لمستوى المخاطر من نظام iOS 27.

ويجري الهاتف عملية التحليل على الجهاز نفسه، حيث تعتمد آبل على توقيت التفاعل وأنماط السلوك وسياق الاستخدام وبعض بيانات المستشعرات الأساسية لتحديد ما إذا كان المستخدم قد يتصرف تحت تأثير محاولة احتيال.

ميزة اكتشاف الاحتيال

وبناء على هذا التحليل، يصنف iOS 27 مستوى المخاطر ضمن ثلاث درجات:

- غير معروف Unknown: لا توجد بيانات كافية لاتخاذ إجراء، أو أن نمط الاستخدام يبدو طبيعيا.

- متوسط Medium: رصد نشاط غير معتاد بدرجة محدودة.

- مرتفع High: وجود مؤشرات واضحة على نشاط مشبوه أو سلوك قد يكون ناتجا عن تلاعب.

آبل لا تقرأ الرسائل والصور الخاصة
 

تؤكد آبل أن الميزة لا تعتمد على قراءة المحتوى الشخصي للمستخدم، ولا تقوم الشركة بقراءة أو تحليل محتوى الصور أو الرسائل أو البريد الإلكتروني، إذ تتم معالجة إشارات المخاطر على الجهاز.

ويحصل التطبيق المتوافق مع الميزة فقط على مستوى المخاطر النهائي، ما يسمح له باتخاذ إجراءات حماية إضافية، مثل طلب التحقق من هوية المستخدم، أو تأخير تنفيذ معاملة مالية، أو عرض تحذير واضح بشأن احتمال وجود عملية احتيال.

لماذا تترك آبل الميزة معطلة افتراضيا؟
 

تأتي ميزة اكتشاف الاحتيال معطلة بشكل افتراضي عند الترقية إلى iOS 27، نظرا إلى أنها تتطلب مشاركة إشارات محدودة مرتبطة بالأحداث مع مطوري التطبيقات وبعض خوادم تشخيص النظام.

وللاستفادة من الحماية التي توفرها الميزة، يحتاج المستخدم إلى تفعيلها يدويا من إعدادات آيفون.

كيفية تفعيل ميزة اكتشاف الاحتيال في iOS 27
 

يمكن تفعيل الميزة من خلال الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings على آيفون.

2. انتقل إلى الخصوصية والأمان Privacy & Security.

3. مرر لأسفل حتى تجد خيار اكتشاف الاحتيال Impersonation Risk Detection.

4. اضغط عليه، ثم فعل المفتاح الرئيسي للسماح للتطبيقات المدعومة بطلب تقييمات المخاطر في الوقت الفعلي.

وتوضح آبل أن تفعيل الميزة قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى تصبح إشارات الحماية نشطة بالكامل عبر التطبيقات المتوافقة.

وبعد تفعيلها، يمكن للمستخدم العودة إلى القائمة نفسها في أي وقت للاطلاع على قسم Recent Activity، الذي يعرض التطبيقات التي طلبت تقييما لمستوى المخاطر والإجراءات المحددة التي أدت إلى طلب هذا التقييم.

iOS 27 آبل كشف الاحتيال على آيفون ميزة جديدة

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