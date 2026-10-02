مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد أتوبيس "تابع لإحدى الشركات النقل الجماعى" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو "منتهى التراخيص" وقائده (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 28/ سبتمبر المنقضى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أوسيم لإختصار الطريق.

تم التحفظ على الأتوبيس.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









