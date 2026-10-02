يحملان جنسية إحدى الدول.. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى"يحمل جنسية إحدى الدول" بقطع الطريق أمام سيارة زوجها والتعدى عليه بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود خلافات تجارية بين طرف أول : ( تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وطرف ثان : ( تاجر "يحمل جنسية ذات الدولة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) قام على إثرها الأول بمحاولة إغلاق الطريق أمام الثانى حال سيرهما بسياراتهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان فقام الثانى بالإصطدام به وإيقافه وتعديا على بعضهما مما دفع زوجة الأول لتصوير مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء بذلك للنيل منه .





أمكن تحديد وضبط الطرفين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









