طريقة تثبيت iOS 27 على آيفون

كشفت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2026 عن أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة آيفون وآيباد وماك وApple Watch، ويأتي نظام iOS 27 باعتباره أحدث إصدار من نظام تشغيل هواتف آيفون.

وبعد أسابيع من الاختبارات عبر النسخ التجريبية المخصصة للمطورين والعامة، بدأت آبل رسميا طرح iOS 27 لهواتف آيفون المتوافقة حول العالم.

ولا يدعم النظام الجديد جميع طرز آيفون، إلا أن قائمة الأجهزة المدعومة تمتد حتى iPhone 11، الذي أطلقته آبل قبل نحو سبع سنوات.

كيفية تثبيت iOS 27 على آيفون



يمكن تحديث الهاتف بسهولة من خلال التوجه إلى:

1. الإعدادات > عام > تحديث البرامج

2. بعد ذلك، اضغط على "التحديث الآن"، ثم وافق على الشروط والأحكام، وانتظر اكتمال عملية التنزيل.

3. وبعد انتهاء تنزيل التحديث، سيطلب الهاتف إعادة التشغيل لإتمام عملية التثبيت.

ويشترط توفر بطارية بنسبة لا تقل عن 20% لتثبيت تحديثات النظام، رغم أن آبل توصي بشحن الهاتف إلى مستوى أعلى قبل بدء التحديث.

وقد تستغرق العملية عدة دقائق، وبعدها سيعمل الهاتف بنظام iOS 27.

iOS 27

iOS 27 يقدم تحسينات كبيرة في الأداء



لطالما تمتعت هواتف آيفون بسمعة قوية فيما يتعلق بالاستقرار مقارنة بالعديد من هواتف أندرويد، إلا أن الإصدارات الأخيرة من iOS واجهت انتقادات بسبب مشكلات الأداء والأخطاء البرمجية.

وتعرض iOS 18 لانتقادات من بعض المستخدمين، بينما تسبب iOS 26 في مزيد من المشكلات، خصوصا على أجهزة آيفون الأقدم، نتيجة التأثير الكبير لعمليات العرض اللحظي لواجهة Liquid Glass على أداء الأجهزة.

ولهذا، قررت آبل التعامل مع iOS 27 باعتباره تحديثا يركز بدرجة كبيرة على الاستقرار والأداء بدلا من إدخال تغييرات ضخمة على النظام.

وبحسب آبل، أصبحت التطبيقات تفتح بسرعة تصل إلى 30% أكثر في iOS 27، بينما يتم تحميل الصور بسرعة تصل إلى 70% أعلى، كما أصبحت عمليات نقل الملفات عبر AirDrop أسرع بنسبة تصل إلى 80%.

كما تبدو عملية التنقل داخل واجهة النظام أكثر سلاسة، مع عدد أقل من الأخطاء مقارنة بالإصدارين السابقين.

وأصبح بإمكان المستخدمين أيضا تخصيص مستوى الشفافية في تأثيرات Liquid Glass، ما يمنحهم قدرا أكبر من التحكم في مظهر الواجهة.