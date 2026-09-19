الرئيس السيسي يوجه بمتابعة تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأوضحت القناة أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الوزارة في التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، إلى جانب دعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، مع العمل على التوسع التدريجي في نطاق الخدمات التي تقدم من خلالها.

ووجه الرئيس السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة، بما يضمن تكامل قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، ودعم جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.