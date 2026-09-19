برلماني: توجيه الرئيس السيسي بمنح المتفوقين زمالة الدفاع الوطني فرصة لتعزيز قدراتهم

أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أهمية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، بالنظر في اختيار عدد من الحاصلين على تقدير امتياز بالدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية.

وقال النائب مختار همام ، إن هذا التوجيه يبرز اهتمام الدولة بتكريم العناصر المتميزة وإتاحة فرص إضافية أمام أصحاب الكفاءة للتوسع في مجالات المعرفة والتأهيل، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل أحد المحاور المرتبطة بتطوير مؤسسات الدولة.

إعداد الشباب علميا ومهنيا

وأضاف أن برامج الأكاديمية العسكرية المصرية تستهدف إعداد الشباب علميا ومهنيا، إلى جانب تعزيز قدراتهم وفهمهم لطبيعة العمل داخل مؤسسات الدولة، بما يساعد على بناء كوادر أكثر قدرة على تحمل المسؤولية.

وأشار النائب مختار همام، إلى أن إتاحة فرصة الحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني أمام عدد من المتفوقين يمكن أن تمثل امتدادا لمسار التأهيل والتدريب، خاصة أن الزمالة ترتبط بدراسة موضوعات وقضايا تتصل بالأمن القومي والاستراتيجية وإدارة الأزمات، بما يوسع مدارك الدارسين ويعزز خبراتهم.

وأوضح أهمية استمرار الاهتمام بالمتفوقين والمتميزين، وربط التفوق العلمي والمهني بفرص حقيقية للتطوير والتأهيل، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة داخل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت التأكيد على ضرورة إعداد الشباب علميا ومهنيا، ومتابعة خريجي دورات الأكاديمية والاستفادة من قدراتهم، بما يدعم فكرة بناء الإنسان وتأهيل الكفاءات وفق معايير واضحة.