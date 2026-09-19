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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن المبردة أفضل لصحة المواطن من الحية.. غرفة الجيزة تكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتصدر أسعار الدواجن وطرق تداولها اهتمام المواطنين، خاصة مع استمرار البحث عن منتجات آمنة وبأسعار مناسبة، بالتزامن مع التحركات التي يشهدها قطاع الدواجن وتغيرات تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف، وسط مطالب بتطوير منظومة بيع وتداول الدواجن بما يحقق استفادة أكبر للمستهلك والمنتج.

وفي هذا السياق، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن سوق الدواجن، مؤكدًا أهمية التحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة، مشيرًا إلى أن الدواجن المبردة تعتبر أفضل لصحة المواطن وأكثر أمانًا للمستهلك.

مليون طن من الذرة الصفراء والصويا شهريًا

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية، إن مصر تستورد نحو مليون طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا، وهما من أهم مدخلات إنتاج الأعلاف المستخدمة في صناعة الدواجن.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية يسهم في استقرار أسعار الدواجن، خاصة في ظل ارتباط تكلفة الأعلاف بالمواد الخام المستوردة.

التحول من الدواجن الحية إلى المبردة

وطالب رئيس شعبة الدواجن بالتحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، موضحًا أن هذا التحول يمثل أهمية بالنسبة لصحة المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأكد أن الدواجن المبردة تعتبر، وفقًا لتصريحاته، أكثر أمانًا للمستهلك، داعيًا إلى تطوير منظومة التداول بما يضمن وصول المنتج للمواطن بصورة أكثر أمانًا.

وتتوافق هذه الدعوة مع مطالب سابقة داخل قطاع الدواجن بزيادة الاعتماد على المنتجات المبردة والمجمدة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المنتجات صادرة من مجازر معتمدة وتحت إشراف بيطري، والالتزام باشتراطات التغليف والتبريد وبيانات الإنتاج والصلاحية.

الدواجن المجمدة على بطاقات التموين

وكشف سامح السيد أنه طالب بإدخال الدواجن المجمدة على بطاقات التموين، إلى جانب إدراج جميع أجزاء الدواجن، بحيث تتوافر خيارات متعددة أمام المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية.

وأوضح أن إتاحة أجزاء الدواجن مثل الأوراك والدبابيس وغيرها يمكن أن تساعد الأسر التي لا تستطيع شراء دجاجة كاملة على الحصول على احتياجاتها وفقًا لإمكاناتها، وهو مقترح سبق أن طرحه رئيس الشعبة بهدف توفير منتجات الدواجن لمختلف فئات المواطنين.

تطورات مرتقبة في صناعة الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في صناعة الدواجن، مؤكدًا أن استمرار الإنتاج يحتاج إلى تحقيق عائد مناسب للمستثمرين والمربين.

ولفت إلى أن عدم تحقيق المستثمرين أرباحًا قد يدفع بعضهم إلى العزوف عن الإنتاج، وهو ما قد ينعكس على استقرار الصناعة وحجم المعروض في الأسواق.

وكان قطاع الدواجن قد شهد خلال الفترة الماضية تحركات سعرية متباينة، مع تعرض المنتجين لخسائر بسبب انخفاض الأسعار في بعض الفترات عن تكاليف الإنتاج، وهو ما أثار مطالب بوجود آليات أكثر انضباطًا للتسعير وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

مستقبل سوق الدواجن

وتأتي تصريحات رئيس شعبة الدواجن في وقت تستهدف فيه الدولة تطوير صناعة الدواجن وتعزيز الإنتاج وتحسين كفاءة القطاع، باعتباره من القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين.

وتشمل جهود تطوير الصناعة دعم المربين وتحسين نظم الإنتاج والتوسع في التصنيع والتصدير، إلى جانب تشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

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