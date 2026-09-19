23 سبتمبر.. نظر استئناف عضو مجلس نقابة المحامين على حكم حبسه

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 23 سبتمبر الجاري، لنظر استئناف، عضو مجلس نقابة المحامين، على حكم حبسه شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بتعويض مدني 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتصوير ونشر جلسة محاكمة دون تصريح، وسب وقذف المحامي هاني سامح.



وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها بحبس المتهم شهرًا، في القضية رقم 258 لسنة 2025 جنح اقتصادية الجيزة، على خلفية نشر مقطع مصور من داخل إحدى قاعات المحاكم عبر موقع «فيسبوك»، تضمن عبارات اعتبرها المُبلغ سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقه.



وتعود الواقعة إلى بلاغ تقدم به المحامي هاني سامح، اتهم فيه ربيع الملواني بتصوير جلسة محاكمة خلسة ونشر المقطع عبر حساب يحمل اسمه على «فيسبوك». وأفادت تحريات مكافحة جرائم تقنية المعلومات بإسناد الحساب إلى المتهم فنيًا وتقنيًا.