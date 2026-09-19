مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام

بالتزامن مع موسم العودة للمدرسة، أعلنت الهيئة العامة للنقل العام عن تفاصيل تفعيل استخدام كارت الدفع المسبق في أتوبيسات هيئة النقل العام، الذي يهدف إلى الدفع بقيمة المشوار بناءً على المسافة المقطوعة فعلياً.

​وتأتي هذه الخطوة تحت شعار "رحلتك أذكى مع كارت الهيئة"، لتقديم تجربة تنقل ميسرة وآمنة للطلاب والمواطنين، بما يحقق عدة مميزات رئيسية تشمل دفع جباية الرحلة حسب المسافة الفعلية، وتوفير أمان تام في عمليات الدفع، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذول في الطرق التقليدية لدفع الأجرة.

​تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة حسب الكارت:

​الخطوط المكيفة:

​ربع التذكرة: 10 جنيهات

​نصف التذكرة: 18 جنيهاً

​التذكرة الكاملة: 25 جنيهاً

​الخطوط العادية:

​ربع التذكرة: 5 جنيهات

​نصف التذكرة: 8 جنيهات

​التذكرة الكاملة: 13 جنيهاً

​ويأتي هذا الإجراء في إطار خطط الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات العامة لتكون أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين منها يومياً.

منظومة اشتراكات جديدة بالسكك الحديدية

كما ​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تطبيق منظومة جديدة لاشتراكات الجمهور والطلبة، التي تهدف إلى تقديم تيسيرات واسعة وتوفير أسعار مخفضة لمختلف فئات المجتمع من طلبة المدارس والجامعات والعاملين بالقطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات الركاب وفقًا لنوع الاشتراك، مدته، ودرجة السفر.

​أولًا: اشتراكات الجمهور

​تستهدف المنظومة الجديدة تسهيل حصول الجمهور والعاملين على الخدمة من خلال تعديل آلية احتساب عدد الرحلات الشهرية لتصبح 40 رحلة شهريًا بدلًا من 50 رحلة، بشرط ألا تزيد المسافة المسموح بها عن 500 كيلومتر.

وتم تحديد نسبة تحمل المستفيد من قيمة الاشتراك بناءً على درجة السفر ومدة الاشتراك (1، 3، 6، 9، أو 12 شهرًا) على النحو التالي:

​قطارات تحيا مصر: يتحمل صاحب الاشتراك نسبة (70% لمدة شهر - 65% لمدة 3 أشهر - 60% لمدة 6 أشهر - 55% لمدة 9 أشهر - 50% لمدة 12 شهرًا).

​قطارات الثالثة التهوية الديناميكية: يتحمل صاحب الاشتراك نسبة (75% لمدة شهر - 70% لمدة 3 أشهر - 65% لمدة 6 أشهر - 60% لمدة 9 أشهر - 55% لمدة 12 شهرًا).

و​تتحمل الهيئة النسبة المتبقية من قيمة التذكرة الكاملة لدعم الركاب، خاصة مع اختيار فترات اشتراك أطول.

​ضوابط استخدام اشتراكات الجمهور:

و​يُسمح لحامل اشتراك الدرجة الثالثة التهوية الديناميكية استقلال القطارات المخصصة بدون سداد رسم حجز (كراكب بدون مقعد)، مع إمكانية حجز مقعد مسبقًا عبر شباك التذاكر وفق التعليمات المنظمة.

​في حال رغبة الراكب في استقلال قطار بدرجة أعلى، يجب التوجه لشباك التذاكر لاستخراج تذكرة فرق الدرجة، وإلا سيتم اعتباره راكبًا مخالفًا وتحصيل الأجرة والغرامة المقررة.