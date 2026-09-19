قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الوقود في أوروبا تسجل مستويات قياسية.. وخبراء يتوقعون ذروة الديزل في أكتوبر
من الابتدائي للثانوي| خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام
دعاء الضيق الشديد وتفريج الهم.. كلمات نبوية تغير حالك في دقائق
على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور
إعلان التعاقد اليوم.. تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية
زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك
مرصد الأزهر: 72% من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من غزة دون منطقة أمنية
محلل أمريكي لـ«صدى البلد»: الحوثيون يستخدمون باب المندب كورقة ضغط|خاص
عصام عبد الفتاح: معنديش مشكلة أندية الدوري تسمع الـ var
غيوم كثيفة وأمطار خفيفة.. طقس متقلب في مدن ومراكز وقرى البحيرة
وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية حرية الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خسائر تتجاوز 50 مليون جنيه.. حريق غزل داخل مصنع بالمحلة.. ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة في محافظة الغربية  واقعة اشتعال النيران في عنابر ومخازن مصنع الغزل إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بنحو 10 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة مما أسفر عن خسائر مالية تصل قيمتها 50 مليون جنيه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

خسائر تصل إلى 50 مليون جنيه  


من ناحية أخري كشف  مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن قوات الحماية المدنية مدعومة بنحو 10 سيارات مطافىء نجحت في إخماد نيران حريق هائل بمصنع غزل بنطاق قرية سندسيس دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بنطاق مركز المحلة .

تحرك أمني عاجل 

من ناحية أخري مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل أنه تم الدفع ب3 سيارات إسعاف فضلا عن التنسيق مع مسئولي الحماية المدنية لدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق مصنع الغزل والنسيج بقرية سندسيس بمركز المحلة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في عنابر مصنع الغزل والنسيج بنطاق قرية سنديس بنطاق دائرة المركز.

إخماد نيران حريق 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أنه تم ماس كهربائي مفاجىء تسبب في اشتعال النيران في مخازن وعنابر مصنع الغزل والنسيج وشكل أهالي القرية لجان شعبية لدعم قوات الحماية المدنية في إخماد نيران حريق حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

لجان شعبية لإخماد الحريق 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ماس كهربائي مصنع غزل قرية سندسيس خسائر مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

انخفاض سعر الذهب

مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟

بيزيرا

الزمالك يفرض غرامة هي الأكبر في تاريخه على بيزيرا قبل رحيله

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

ترشيحاتنا

كليب راغب علامة

«جنون».. راغب علامة من الغناء إلى عالم الرسوم المتحركة

أصالة

أصالة توجه رسالة لـ نانسي عجرم في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟

أشرف فايق وأزمة مهرجان نينوى السينمائي بالعراق

القصة الكاملة لأزمة انسحاب وفد مصري من مهرجان نينوى السينمائي الدولي

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد