خسائر تتجاوز 50 مليون جنيه.. حريق غزل داخل مصنع بالمحلة.. ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة في محافظة الغربية واقعة اشتعال النيران في عنابر ومخازن مصنع الغزل إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بنحو 10 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة مما أسفر عن خسائر مالية تصل قيمتها 50 مليون جنيه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

خسائر تصل إلى 50 مليون جنيه



من ناحية أخري كشف مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن قوات الحماية المدنية مدعومة بنحو 10 سيارات مطافىء نجحت في إخماد نيران حريق هائل بمصنع غزل بنطاق قرية سندسيس دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بنطاق مركز المحلة .

تحرك أمني عاجل

من ناحية أخري مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل أنه تم الدفع ب3 سيارات إسعاف فضلا عن التنسيق مع مسئولي الحماية المدنية لدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق مصنع الغزل والنسيج بقرية سندسيس بمركز المحلة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في عنابر مصنع الغزل والنسيج بنطاق قرية سنديس بنطاق دائرة المركز.

إخماد نيران حريق



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أنه تم ماس كهربائي مفاجىء تسبب في اشتعال النيران في مخازن وعنابر مصنع الغزل والنسيج وشكل أهالي القرية لجان شعبية لدعم قوات الحماية المدنية في إخماد نيران حريق حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

لجان شعبية لإخماد الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.