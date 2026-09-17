حماية المستهلك يحذر من هذه الموديلات والسيارات.. تعرف عليها

​في خطوة تؤكد حرص الجهات الرقابية على حماية حقوق المواطنين وانضباط الأسواق، أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا رسمياً للتعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم شاحنة نقل محملة بـ8 سيارات جديدة من العلامة التجارية «جيتور»، والذي وقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

​ملخص أبعاد الواقعة والإجراءات المتخذة

​تاريخ الحادث: مساء الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، في نطاق منطقة السليمانية.

​الوكيل المحلي: مجموعة القصراوي (وكيل سيارات جيتور في مصر)، والتي أخطرت الجهاز رسمياً بالواقعة وقدمت كافة البيانات التفصيلية.

​عدد السيارات المتضررة: 8 سيارات موديل 2027 من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2».

​موقف جهاز حماية المستهلك: أكد رئيس الجهاز إبراهيم السجيني، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تداول أو تسويق هذه السيارات المُتضررة داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.

​تفاصيل السيارات محل الواقعة (أرقام الشاسيه والمحركات)

و​حرصاً على الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمستهلكين، أعلن الجهاز عن الأكواد والأرقام الخاصة بالسيارات الثماني المتضررة:

​جيتور T1 | موديل 2027 | لون: BLACK

​رقم الشاسيه: LVTDB21BXVDC72371 | رقم المحرك: TE02625

​جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: WHITE

​رقم الشاسيه: LVTDB21B4VDA09843 | رقم المحرك: TF00599

​جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: BLACK

​رقم الشاسيه: LVTDB21B1VDA09993 | رقم المحرك: TF00907

​جيتور T2 | موديل 2027 | لون: HIGHWAY GRAY

​رقم الشاسيه: LVTDB21B5VDC73038 | رقم المحرك: TE01964

​جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: WHITE

​رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA09837 | رقم المحرك: TF00104

​جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: BLACK

​رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA10048 | رقم المحرك: TF01312

​جيتور T1 | موديل 2027 | لون: BLACK

​رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDC72398 | رقم المحرك: TE02127

​جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: GRAY

​رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDA09294 | رقم المحرك: TF00219

​رسائل حاسمة من رئيس جهاز حماية المستهلك

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ​أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية، تمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها قانونياً وإحالتها للجهات المختصة.

وثمّن الجهاز استجابة وسرعة تعاون مجموعة القصراوي في إمداد الجهات الرقابية بالمستندات والبيانات الكاملة.

​وأكد الجهاز استمرار متابعته لنتائج الفحص والتقييم النهائي للسيارات لضمان عدم تضليل المستهلكين بأي شكل من الأشكال.

​نصائح هامة للمستهلكين

و​هاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر عند إتمام عمليات شراء السيارات، من خلال:

​التحقق الدائم من مصدر السيارة ومطابقة بياناتها ومستنداتها الرسمية.

​عدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة شفهياً.