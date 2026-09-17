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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حماية المستهلك يحذر من هذه الموديلات والسيارات.. تعرف عليها

جيتور
جيتور
قسم الخدمات

​في خطوة تؤكد حرص الجهات الرقابية على حماية حقوق المواطنين وانضباط الأسواق، أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا رسمياً للتعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم شاحنة نقل محملة بـ8 سيارات جديدة من العلامة التجارية «جيتور»، والذي وقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

​ملخص أبعاد الواقعة والإجراءات المتخذة

تاريخ الحادث: مساء الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، في نطاق منطقة السليمانية.

جيتور تى 1 موديل 2027

الوكيل المحلي: مجموعة القصراوي (وكيل سيارات جيتور في مصر)، والتي أخطرت الجهاز رسمياً بالواقعة وقدمت كافة البيانات التفصيلية.

عدد السيارات المتضررة: 8 سيارات موديل 2027 من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2».

موقف جهاز حماية المستهلك: أكد رئيس الجهاز إبراهيم السجيني، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تداول أو تسويق هذه السيارات المُتضررة داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.

ساوايست اس 07 و جيتور اكس 70 بلس

​تفاصيل السيارات محل الواقعة (أرقام الشاسيه والمحركات)

و​حرصاً على الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمستهلكين، أعلن الجهاز عن الأكواد والأرقام الخاصة بالسيارات الثماني المتضررة:

جيتور T1 | موديل 2027 | لون: BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21BXVDC72371 | رقم المحرك: TE02625

جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: WHITE

جيتور X70 موديل 2027

رقم الشاسيه: LVTDB21B4VDA09843 | رقم المحرك: TF00599

جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21B1VDA09993 | رقم المحرك: TF00907

جيتور T2 | موديل 2027 | لون: HIGHWAY GRAY

رقم الشاسيه: LVTDB21B5VDC73038 | رقم المحرك: TE01964

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: WHITE

رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA09837 | رقم المحرك: TF00104

جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21B9VDA10048 | رقم المحرك: TF01312

مراحل مرت بها شركة جيتور لصناعة السيارات

جيتور T1 | موديل 2027 | لون: BLACK

رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDC72398 | رقم المحرك: TE02127

جيتور X70FL II | موديل 2027 | لون: GRAY

رقم الشاسيه: LVTDB21B8VDA09294 | رقم المحرك: TF00219

جيتور داشينج موديل 2025

​رسائل حاسمة من رئيس جهاز حماية المستهلك

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ​أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية، تمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها قانونياً وإحالتها للجهات المختصة.

وثمّن الجهاز استجابة وسرعة تعاون مجموعة القصراوي في إمداد الجهات الرقابية بالمستندات والبيانات الكاملة.

جيتور داشينج موديل 2025

​وأكد الجهاز استمرار متابعته لنتائج الفحص والتقييم النهائي للسيارات لضمان عدم تضليل المستهلكين بأي شكل من الأشكال.

​نصائح هامة للمستهلكين

و​هاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر عند إتمام عمليات شراء السيارات، من خلال:

  • ​التحقق الدائم من مصدر السيارة ومطابقة بياناتها ومستنداتها الرسمية.
  • ​عدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة شفهياً.
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  • ​الحرص على التعامل حصرياً مع الوكلاء والجهات المعتمدة لضمان حفظ الحقوق الكاملة.
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