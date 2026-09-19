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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات محدودة.. أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

 

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وفقًا لمتوسطات الأسعار المعلنة، بالتزامن مع عطلة البنوك المصرية التي بدأت اليوم وتستمر حتى مساء غد السبت.

وشهدت أسعار العملات الرئيسية تحركات محدودة، مع استمرار استقرار متوسطات التداول في السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 52.07 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ متوسط سعر اليورو نحو 59.76 جنيه للشراء و59.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني نحو 69.68 جنيه للشراء و69.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

جاءت أسعار عدد من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وفق المتوسطات المعلنة كالتالي:

  • الدولار الكندي: 37.21 جنيه للشراء و37.32 جنيه للبيع.
  • الكرون الدنماركي: 7.99 جنيه للشراء و8.01 جنيه للبيع.
  • الكرون النرويجي: 5.52 جنيه للشراء و5.53 جنيه للبيع.
  • الكرون السويدي: 5.29 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.
  • الفرنك السويسري: 63.10 جنيه للشراء و63.28 جنيه للبيع.
  • 100 ين ياباني: 33.45 جنيه للشراء و33.55 جنيه للبيع.
  • الدولار الأسترالي: 37.02 جنيه للشراء و37.13 جنيه للبيع.
  • اليوان الصيني: 7.76 جنيه للشراء و7.78 جنيه للبيع.

استقرار سوق العملات خلال العطلة

ويأتي استقرار متوسطات أسعار العملات الأجنبية مع بدء عطلة البنوك المصرية، على أن تستأنف البنوك أعمالها بصورة طبيعية بعد انتهاء العطلة، لتتحدد الأسعار وفقًا لحركة السوق والتعاملات المصرفية الجديدة.

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