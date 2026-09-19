تطوير أكشاك القاهرة.. خيارات جديدة لأصحابها وآلية إلكترونية لمتابعتها

قال الكاتب الصحفي وائل فايز، إن محافظة القاهرة تشهد مرحلة تطوير مستمرة وهناك اعمال تطوير تتم في كافة المناطق والاحياء، متابعا: يتم الآن توحيد الأكشاك وتحسين المظهر الحضاري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، لدينا في القاهرة ما يقارب من 2739 كشك مرخص في كافة الأحياء، متابعا: سيتم التعامل مع الأكشاك إلكترونيا بواسطة كود لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالكشك.

واسترسل: محافظ القاهرة أوضح لأصحاب الأكشاك أن هناك خيارات للتطوير، الأول يمكن لصاحب الكشك التطوير عن طريق المحافظة، بتكلفه تتراوح بين 50 الى 60 ألف جنيه، ويقوم مالك الكشك بدفع نسبة 25% مقدما ويتم تقسيط باق المبلغ شهريا على سنتين.

واسترسل: هناك خيار ثاني لأصحاب الأكشاك وهو أن يقوموا بتطوير وتصميم الأكشاك بأنفسهم ولكن بشرط أن يكون التصميم مطابق لتصميم المحافظة والالتزام بمساحة الكشك.