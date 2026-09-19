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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إحالة عدد من العاملين بالتصالح والإشغالات للنيابة.. نتائج حملات قطاع التفتيش بالتنمية المحلية في القاهرة والقليوبية والجيزة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

 في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية..

حملات تفتيشية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة خلال شهر سبتمبر الجاري والتى شملت حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ومدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، ومركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة.

متابعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن أعمال لجان قطاع التفتيش تضمنت متابعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وفحص ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والحملات الميدانية.

المرور على حي شرق مدينة نصر بالقاهرة

وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، إلى أن المرور على حي شرق مدينة نصر بالقاهرة أسفر عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة، وتسليم 57 نموذجًا من نموذج ( 8 ) تصالح للمواطنين، واستكمال 60 ملفًا متوقفًا أمام اللجنة الفنية وإصدار النماذج القانونية المقررة، فضلًا عن إصدار 194 نموذج (8) وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة ، كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء بمنطقة الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات بنطاق شارع محيي الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة، وإزالة بعض المخالفات أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم بالمنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق وتشميع المحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة، بالتزامن مع توفير سيارات للمركز التكنولوجي المتنقل فى عدد من المناطق ، حيث تم توجيه 74 من أصحاب المحال للتوجه إلى السيارة لاستكمال إجراءات الترخيص، وأسفرت تلك الجهود عن تقديم 16 طلب ترخيص و19 طلب ترخيص إعلان على المنظومة.

إحالة عدد من العاملين للنيابة 

وفي إطار إحكام الرقابة ومحاسبة المقصرين، تم إحالة عدد من المختصين بإدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، على خلفية بعض المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتأخر الرد على شكاوى المواطنين.

المرور على مدينة الخصوص بالقليوبية

وفي مدينة الخصوص بالقليوبية، أشار التقرير إلى وجود 594 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، تم إنهاء 47 طلبًا منها خلال تواجد اللجنة، شملت طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة وطلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة لجهات خارجية، كما تبين وجود 320 طلبًا لشهادات التسجيل المكاني متوقفة بديوان عام المحافظة ، كما أسفرت أعمال الفحص عن رصد مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء وقصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وتم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية، إلى جانب تنفيذ قراري إزالة لعقارين مخالفين للبناء دون ترخيص بشارعي محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، كما تم تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة، فضلًا عن رفع ومصادرة الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية ، وفي قطاع النظافة، أشار التقرير إلى تنفيذ حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة، إلى جانب رصد عدد من الملاحظات الخاصة بالحملة الميكانيكية والمخازن، والتوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن، فضلًا عن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

المرور على مركز ومدينة العياط بالجيزة

وفي مركز ومدينة العياط بالجيزة، أسفرت أعمال قطاع التفتيش عن إصدار نماذج (6 و7) لعدد 19 طلب تصالح، وإصدار نموذج (8) لعدد 15 طلب تصالح، مع التوجيه بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة، كما شملت أعمال المرور رفع الإشغالات وتمشيط المزلقان ومحيط السوق الحضاري بشارع الجيش وشارع شكري القوتلي بالعياط، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والإسراع في استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومتابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل وأعمال تبليط مربعات متفرقة بالإنترلوك.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويضمن تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة.

منال عوض التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية نتائج المرور الميداني القاهرة

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