«صدى البلد» يهنئ الزميلة فريدة محمد لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني

يتقدم موقع «صدى البلد»، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل، بخالص التهنئة إلى الزميلة الكاتبة الصحفية فريدة محمد، بمناسبة حصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ضمن الدورة (55) دفاع وطني.

ويُعد هذا الإنجاز العلمي ثمرةً لمسيرة مهنية متميزة، ويعكس حرصها الدائم على تطوير أدواتها البحثية والأكاديمية، من خلال دراستها التي جاءت بعنوان: «استراتيجية مقترحة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي».

وتناولت الدراسة آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير الأداء الإعلامي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، عبر تقديم استراتيجية مقترحة تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الإعلامية والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأسرة موقع «صدى البلد» تتمنى للزميلة فريدة محمد دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من التقدم والتميز في مسيرتها المهنية والعلمية.