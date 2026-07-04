قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز علمي .. طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
ما مصير مسلسل محمد رمضان بعد انسحاب أحمد مراد
من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين
الفلاحين تفجر مفاجأة: البطاطس قد تصل إلى 30 جنيهًا.. وهذا موعد تراجع الأسعار
راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة
بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات
ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية
مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار
تكريمًا لجهود أبو العينين .. حفاوة وتصفيق حار من وفود 43 دولة خلال قمة برلمانات البحر المتوسط
لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين
ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
خزينة الزمالك تنتعش بـ 570 ألف دولار فى المونديال| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«صدى البلد» يهنئ الزميلة فريدة محمد لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني

الزميلة فريدة محمد تحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني
الزميلة فريدة محمد تحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني

يتقدم موقع «صدى البلد»، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل، بخالص التهنئة إلى الزميلة الكاتبة الصحفية فريدة محمد، بمناسبة حصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ضمن الدورة (55) دفاع وطني.

ويُعد هذا الإنجاز العلمي ثمرةً لمسيرة مهنية متميزة، ويعكس حرصها الدائم على تطوير أدواتها البحثية والأكاديمية، من خلال دراستها التي جاءت بعنوان: «استراتيجية مقترحة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي».

وتناولت الدراسة آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير الأداء الإعلامي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، عبر تقديم استراتيجية مقترحة تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الإعلامية والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأسرة موقع «صدى البلد» تتمنى للزميلة فريدة محمد دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من التقدم والتميز في مسيرتها المهنية والعلمية.

صدى البلد الصحفية فريدة محمد الكاتبة الصحفية فريدة محمد زمالة كلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

رامي جمال

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «دي علامة»

أحلام

أحلام تحيي حفلا غنائيا فى جدة.. 30 يوليو

مراد مكرم

مراد مكرم عبر فيسبوك: لو كسبنا الأرجنتين هوزع شربات في الشيخ زايد

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد