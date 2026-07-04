اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من تذاكر مباراة مصر والأرجنتين

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توافر عدد محدود من تذاكر مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس العالم 2026.

وسيتم استقبال طلبات شراء التذاكر وسداد قيمتها ، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر.

ونظرًا لمحدودية عدد التذاكر، سيتم تخصيصها وفقًا لأسبقية استكمال إجراءات الحجز والسداد، وحتى نفاد الكمية المتاحة ويمكن السداد بكافة بطاقات الدفع او اي وسيلة دفع إلكتروني.

وكان المنتخب الوطنى حقق انجاز تاريخى بتأهله لدور ال16 لاول مرة فى تاريخه امس على حساب استراليا بركلات الترجيح 4-2 ضمن منافسات دور 32.

ويواجه المنتخب الوطنى فى الدور القادم نظيره الارجنتينى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.





