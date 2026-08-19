قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بس زيادة الوزن .. أسباب وأعراض تكشف عن الإصابة بالكبد الدهني
ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 19-8-2026
فوائد التين الشوكي للركبة .. هل يُقلل التهاب المفاصل والخشونة؟
برلماني: ارتفاع أسعار الدواء يضغط على الأسر المصرية.. والتأمين الصحي الشامل «ضرورة» لحماية المواطن
دعاء الفجر لقضاء الحوائج.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وتيسير الأمور
بقوة 5.6 درجة .. زلزال في الصين يضرب مقاطعة تشينغهاي
اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة| بالأسماء.. مصرع أم وأبنائها الثلاثة في حادث مروع بطريق «المنصورة – دمياط»
بالاتفاق مع سوريا .. نتنياهو يعلن عن «خط أحمر» في حلب
فوضى وتزييف.. إعلاميون يُحذرون من الانسياق وراء شائعات منصات التواصل الاجتماعي
«أوعدكم بالانحياز لكلمة الحق» .. رسالة من «الغندور» لجمهوره قبل الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ارتفاع أسعار الدواء يضغط على الأسر المصرية.. والتأمين الصحي الشامل «ضرورة» لحماية المواطن

أدوية
أدوية
أميرة خلف

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية، بالتزامن مع عدم توافر بعض الأصناف الحيوية، باتت تمثل عبئًا متزايدًا على كاهل الأسرة المصرية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الأمراض المزمنة، محذرًا من أن استمرار هذه الضغوط يضع المواطن أمام أزمة مزدوجة تتمثل في صعوبة تدبير ثمن العلاج من ناحية، وعدم توافر بعض الأدوية التي يحتاج إليها من ناحية أخرى.

وأوضح “عمار”، أن المواطن البسيط أصبح يتحمل الجزء الأكبر من فاتورة العلاج، لا سيما غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المريض لا ينبغي أن يكون الحلقة الأضعف في منظومة الدواء، أو أن يتحمل بمفرده تداعيات ارتفاع سعر الصرف والتضخم وزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

ارتفاع أسعار الدواء يحتاج إلى معالجة متوازنة

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتفاع أسعار الدواء في ظل المتغيرات الاقتصادية أمر يحتاج إلى معالجة متوازنة، بحيث تراعي استدامة صناعة الدواء واستمرار توافر الأصناف في الأسواق، وفي الوقت نفسه تحمي قدرة المواطن على الحصول على العلاج بأسعار مناسبة، مشددًا على أن أي آلية لتسعير الدواء يجب أن تضع المريض وقدرته الشرائية في مقدمة أولوياتها.

ولفت “عمار”، إلى أن وصول إنفاق المصريين على الأدوية إلى ما بين 25 و26 مليار جنيه خلال شهر واحد يعكس حجم الضغط الواقع على الأسر، ويؤكد أن أزمة الدواء لم تعد مرتبطة بالأسعار فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى ضمان توافر الأصناف وعدم وجود نقص في الأدوية الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والحالات التي لا تحتمل تأخير العلاج.

وشدد النائب، على أن توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتسريع إدخال ملايين المواطنين تحت مظلته يمثلان أحد أهم الحلول لتخفيف الإنفاق المباشر من جيوب المرضى، وضمان حصول المواطن على العلاج دون أن يتحول المرض إلى أزمة مالية تهدد استقرار الأسرة.

وطالب “عمار”، بتشديد الرقابة على سوق الدواء، وضمان توافر الأصناف الحيوية، وسرعة التعامل مع أي نقص في الأدوية، مع مواجهة الممارسات الاحتكارية أو استغلال حاجة المرضى، بالتوازي مع دعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتذليل العقبات أمام المصانع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة السوق المصرية على مواجهة أي أزمات أو تقلبات مستقبلية.

حسن عمار مجلس النواب أسعار الأدوية الدواء التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

محمد صلاح

فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون

الأهلي

أونلاين وفي التليفزيون.. طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

فرد الأمن مع صحفي صدى البلد

البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

جروسي

جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة أداء 2000 جنيه لجميع العاملين

دار الإفتاء

هل يجب الغسل وإعادة الدخول في الإسلام بعد سبّ الدين؟.. أمين الإفتاء يجيب

جامعة الأزهر

الخميس.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

بالصور

مش بس زيادة الوزن .. أسباب وأعراض تكشف عن الإصابة بالكبد الدهني

مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني

فوائد التين الشوكي للركبة .. هل يُقلل التهاب المفاصل والخشونة؟

فوائد التين الشوكي للمفاصل
فوائد التين الشوكي للمفاصل
فوائد التين الشوكي للمفاصل

تحذير صحي .. أضرار وفوائد تناول الجمبري النيء؟ .. تعرّف عليها

ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟
ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟
ماذا يحدث عند تناول الجمبري النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل
مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل
مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد