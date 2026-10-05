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وفاة ابنة القارئ الراحل مصطفى إسماعيل.. وأحمد نعينع ينعيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة ابنة القارئ الراحل مصطفى إسماعيل.. وأحمد نعينع ينعيها

وفاة ابنة القارئ الراحل مصطفى إسماعيل
وفاة ابنة القارئ الراحل مصطفى إسماعيل

توفيت الحاجة سامية مصطفى إسماعيل، ابنة القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث أعلن القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع خبر وفاتها، معربًا عن حزنه لرحيلها ومقدمًا العزاء لأسرتها وأسرة شيخ القراء الراحل.

د. نعينع ينعي الراحلة 

ونعى القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع، الحاجة سامية مصطفى إسماعيل، معربًا عن خالص حزنه لوفاتها، ومقدمًا واجب العزاء إلى أسرتها وأسرة الشيخ مصطفى إسماعيل.

وكتب أحمد نعينع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الحاجة الفاضلة سامية مصطفى إسماعيل، ابنة أستاذي وشيخي، القارئ الكبير الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، رحمه الله رحمة واسعة».

وأضاف: «وإنني إذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتها الكريمة وأسرة الشيخ مصطفى إسماعيل فردًا فردًا، أسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرفع درجاتها، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وتابع القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع: «وقد علمت أن العزاء كان مقتصرًا، ولو أُقيم عزاء لكنت حريصًا على الحضور والمشاركة في واجب العزاء، وفاءً ومحبةً لأستاذي وشيخي الكريم رحمه الله وأسرته الكريمة».

واختتم نعينع نعيه قائلًا: «رحم الله الحاجة سامية، ورحم أستاذنا وشيخنا القارئ الكبير مصطفى إسماعيل، وجمعهما في واسع رحمته، وأحسن عزاء أهلها ومحبيها».

من هو القارئ الراحل مصطفى إسماعيل؟ 

وُلد الشيخ مصطفى إسماعيل في ١٧ من يونيو ١٩٠٥م بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ونشأ في بيئة محبة للقرآن الكريم، فحفظ كتاب الله تعالى في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بمدينة طنطا لدراسة علوم القراءات وأحكام التلاوة، حيث تلقى توجيهات عدد من كبار القراء.

وبدأت موهبته في الظهور مبكرًا، فذاع صيته في القرى والمدن المصرية، واشتهر بعذوبة الصوت وطول النفس وقوة الأداء، حتى أصبح من أبرز قراء جيله، وارتبط اسمه بـ«رابطة القراء»، وشارك في العديد من المناسبات الدينية الكبرى، قبل أن يُعتمد قارئًا بالإذاعة المصرية عام ١٩٤٤م، ويُعيَّن قارئًا بالقصر الملكي في عهد الملك فاروق.

وقد حظي الشيخ مصطفى إسماعيل بمكانة رفيعة بين كبار القراء، واختير مقرئًا لسورة الكهف بالجامع الأزهر الشريف لسنوات طويلة، وقد نقلت الإذاعة المصرية تلاواته، فانتشرت تلاواته في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتعلقت بها قلوب الملايين من محبي القرآن الكريم.

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