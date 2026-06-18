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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.. سفير القرآن إلى العالم وعبقري المقامات في دولة التلاوة

الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله
الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله
عبد الرحمن محمد

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد القارئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية في العصر الحديث، وصاحب المدرسة الصوتية والفنية الفريدة التي جمعت بين قوة الأداء وعذوبة الصوت وإتقان المقامات، حتى أصبح أحد أبرز رموز التلاوة في التاريخ الإسلامي الحديث.

وُلد الشيخ مصطفى إسماعيل في ١٧ من يونيو ١٩٠٥م بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ونشأ في بيئة محبة للقرآن الكريم، فحفظ كتاب الله تعالى في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بمدينة طنطا لدراسة علوم القراءات وأحكام التلاوة، حيث تلقى توجيهات عدد من كبار القراء.

وبدأت موهبته في الظهور مبكرًا، فذاع صيته في القرى والمدن المصرية، واشتهر بعذوبة الصوت وطول النفس وقوة الأداء، حتى أصبح من أبرز قراء جيله، وارتبط اسمه بـ«رابطة القراء»، وشارك في العديد من المناسبات الدينية الكبرى، قبل أن يُعتمد قارئًا بالإذاعة المصرية عام ١٩٤٤م، ويُعيَّن قارئًا بالقصر الملكي في عهد الملك فاروق.

وقد حظي الشيخ مصطفى إسماعيل بمكانة رفيعة بين كبار القراء، واختير مقرئًا لسورة الكهف بالجامع الأزهر الشريف لسنوات طويلة، وقد نقلت الإذاعة المصرية تلاواته، فانتشرت تلاواته في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتعلقت بها قلوب الملايين من محبي القرآن الكريم.

لقب بـ سفير القرآن 

ولُقِّب بـ«سفير القرآن إلى العالم»؛ حيث جاب العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأمريكية، ووصل بصوته إلى عواصم ومدن عديدة حول العالم، وكان من أبرز محطاته تلاوته للقرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك عام ١٩٧٧م خلال زيارة الرئيس الراحل أنور السادات، في مشهد تناقلته وسائل الإعلام آنذاك.

كما حظي بتقدير رسمي وشعبي واسع، فنال عددًا من الأوسمة والتكريمات، من بينها وسام عيد العلم عام ١٩٦٥م، ووسام الأرز من لبنان، إلى جانب تكريمات دولية متعددة تقديرًا لعطائه في خدمة كتاب الله تعالى.

وامتاز الشيخ مصطفى إسماعيل بأسلوب أدائي فريد، جمع بين التمكن من المقامات الصوتية والقدرة على توظيفها في خدمة المعنى القرآني، مما جعله مدرسة مستقلة في فن التلاوة، وأحد أبرز أعلامها في العصر الحديث.

وقد توفي القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في ٢٦ من ديسمبر ١٩٧٨م، بعد رحلة حافلة بالعطاء القرآني، تاركًا تراثًا صوتيًّا خالدًا ما زال يتردد في الآفاق، وتنهل منه أجيال القراء ومحبي القرآن الكريم.

وإذ تُحيي وزارة الأوقاف هذه الذكرى، فإنها تؤكد اعتزازها بأعلام دولة التلاوة المصرية.

وزارة الأوقاف الشيخ مصطفى إسماعيل دولة التلاوة ذكرى ميلاد

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