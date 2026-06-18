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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

820 ألف جلسة قرآنية خلال عام.. الأوقاف تعلن حصاد خدمة كتاب الله | خاص

مجالس القرآن
مجالس القرآن
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة حققت إنجازًا كبيرًا في مجال خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، حيث بلغ إجمالي الجلسات والأنشطة القرآنية المنفذة على مستوى الجمهورية نحو 820 ألفًا و959 جلسة قرآنية، في إطار استراتيجية الوزارة للعناية بكتاب الله تعالى وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف في تصريح لـــ «صدى البلد» أن هذه الجلسات تنوعت بين المقارئ القرآنية، ومكاتب التحفيظ، ومجالس الإقراء، ومراكز التلاوة، وبرنامج "صحح قراءتك"، بما يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى مختلف الفئات العمرية في جميع المحافظات.

٣٠٦ آلاف مقرأة قرآنية 

وأشار إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 306 آلاف مقرأة قرآنية شملت مقارئ الأئمة والأعضاء والجمهور والواعظات ومقارئ القراءات القرآنية، إلى جانب 188 ألفًا و861 جلسة ضمن مجالس الإقراء ومراكز التلاوة وبرنامج "صحح قراءتك"، فضلًا عن تنفيذ 325 ألفًا و274 حلقة تحفيظ من خلال مكاتب التحفيظ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حلقات التحفيظ عن بُعد والأمسيات الابتهالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة واصلت جهودها في رعاية الموهوبين من حفظة القرآن الكريم من خلال تنظيم وإدارة العديد من المسابقات القرآنية المحلية والدولية، وفي مقدمتها المسابقة العالمية الثانية والثلاثون للقرآن الكريم، التي شارك في مراحلها المختلفة آلاف المتسابقين من داخل مصر وخارجها، وبلغت قيمة جوائزها 13 مليونًا و850 ألف جنيه.

كما شهد العام تنظيم مسابقة "دولة التلاوة" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أسفرت عن اختيار نخبة من القراء المتميزين بعد مراحل متعددة من التصفيات، إلى جانب تنفيذ مسابقات متخصصة لطلاب التحفيظ عن بُعد ومراكز التلاوة والواعظات ومحفظي القرآن الكريم.

وأكد رسلان أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الذي توليه وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الهادفة إلى ترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وإعداد أجيال متقنة لحفظ كتاب الله وتلاوته وفهم مقاصده السمحة، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وخدمة المجتمع.

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