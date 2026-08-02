أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع خير الدين طوال لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2030/2029 وذلك بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بين اللاعب وناديه السابق.



المصري يتعاقد مع الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف لأربعة مواسم

الجدير بالذكر أن اللاعب خير الدين طوال والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم يبلغ من العمر 25 عامًا ويعد من أبرز العناصر الهجومية في الدوري الجزائري خلال المواسم الماضية الأمر الذي جعله محل اهتمام العديد من الأندية داخل وخارج الجزائر.



كان المصري قد سبق له إبرام أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أتم التعاقد مع المغربي عبد الله الزياني مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي وياسين الملاح لاعب خط وسط فريق فاركو ومصطفى العش مدافع الأهلي وزميله محمد شكري ظهير أيسر الأهلي أيضًا.