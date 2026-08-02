أحمد موسى: لا أحد يفرض على مصر قراراتها.. ويجب الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك قرارها الوطني المستقل، مشددًا على أنه لا يوجد أي طرف خارجي يستطيع فرض توجهات أو قرارات على مصر، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

أخطر التحديات التي تواجه الدول

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن أكد في أكثر من مناسبة أن أخطر التحديات التي تواجه الدول تكون من الداخل، مضيفًا: “ما فيش تحدي خارجي أبدًا، والرئيس قال قبل كده كتير إن أي تحدي بيكون من جوه”.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على الدولة ومصالحها، قائلًا: “إحنا نبقى شايفين بلدنا كويس أوي، ونراعي مصالحنا، وعندنا تحديات كتيرة، فلازم ناخد بالنا من مصر”.

وشدد موسى على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة لحماية أمنها القومي، مؤكدًا أن التعامل مع الملفات المختلفة يتم بما يحقق المصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط أو محاولات للتأثير على القرار المصري.

وسائل الإعلام ومنصات التواصل

ودعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين إلى التحلي بالوعي في التعامل مع ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الراهنة.

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت صدور عدد من القرارات الحكومية، من بينها القرار الخاص بالكهرباء، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار إدارة الدولة لملفاتها المختلفة وفق ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة.