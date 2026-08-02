الشيخ محمود الخشت يزف حفيدته إلى زوجها في يوم عرسها.. صور

زفَّ الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، حفيدته إلى زوجها في حفل زفاف غلب عليه طابع البساطة والرقي والجمال.

والتقط الشيخ محمود محمد الخشت، الصور التذكارية مع حفيدته العروس وزوجها، وكذلك بعض الأهل والأقارب خلال حفل الزفاف السعيد.

زواج حفيدة علي جمعة

كان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد احتفل بعقد قران حفيدة نور، على عريسها أحمد، بالقاعة المفتوحة المجاورة لمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر وهو مسجد الدكتور علي جمعة.

وأقيم حفل الزفاف بحضور أهل العروسين وأشهر عقد القران الدكتور علي جمعة، واتسم الحفل الذي حضره أيضا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالبساطة.

وحرصت نور حفيدة الدكتور علي جمعة، على عقد القران قبل البدء في حفل الزفاف، كما قالت منظمة الحفل على انستجرام: ما شاء الله تبارك الله من احلي المواقف الي شفتها ان العروسه طلبت يكون كتب الكتاب قبلها والإشهار للجميع في حفله كتب الكتاب والسبب ان يكون دخول ليهم مع بعض ماسكين اليد يكون شرعي وحلال وتصوير الصور يكون حلال ومن اكتر المواقف الي حبيبتها ان كل لحظه تكون حلال وتقوي لله وشرعي الله يحفظها من اي شر ويحفظهم من عيون الناس يارب ويرزقنا جميعا حب الله.