أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة ومعلومات كاملة بشأن مختلف التحديات التي تواجهها، مشددًا على أهمية الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية.

الحفاظ على أمن الشرق الأوسط

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض الأطراف لا ترغب في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تواصل العمل من أجل تحقيق السلام والحفاظ على أمن الشرق الأوسط.

دعم الشعب والقوات المسلحة

وأضاف أن القيادة السياسية تحظى بدعم الشعب المصري والقوات المسلحة، مؤكدًا أن الرئيس يمتلك جميع الحقائق والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة أي تطورات.

وأوضح موسى أن تحديد مصادر التهديدات والخصوم لا يتم من خلال آراء أو ضغوط خارجية، قائلاً إن الدولة ومؤسساتها هي الأقدر على تقييم المواقف بناءً على ما لديها من معلومات ومعطيات.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تضمنت رسائل واضحة لكل من يعنيه الأمر، مؤكدًا أن هناك من لا يرغب في رؤية مصر مستقرة أو قوية، لذا يجب الحفاظ على تماسك الدولة ودعم مؤسساتها.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مسؤولية المواطن تتمثل في الحفاظ على بلده في مختلف الظروف، لافتًا إلى أن القيادة المصرية سبق وأكدت الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات متوقعة.