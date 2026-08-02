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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم صلاة المرأة في بلد لا يوجد به مسجد؟.. أمينة الفتوى تجيب

صلاة المرأة
صلاة المرأة
محمد شحتة

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة في بلد لا يوجد به مسجد، موضحة أن الأصل في الشريعة أن الأرض كلها جعلها الله تعالى صالحة للصلاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح لها، أن من خصائص هذه الأمة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، ما يعني أن المسلم يمكنه أداء الصلاة في أي مكان طاهر.

صلاة المرأة في المسجد

وأضافت أن النساء في الأصل غير مخاطبات بأداء الصلاة في المسجد، بل إن صلاتهن في البيوت هي الأفضل لهن، وتغنيهن عن الذهاب إلى المساجد.

وأشارت إلى أنه في حال بُعد المسجد أو عدم وجوده في البلد التي تعيش فيها المرأة، فلا حرج عليها إطلاقًا في أداء الصلاة داخل منزلها، دون أي نقص في الأجر.

وأكدت أنه يجوز للمرأة كذلك أن تقيم الصلاة جماعة في بيتها، سواء مع أولادها أو مع صديقاتها من المسلمات في نفس البلد، مشددة على أنه لا مانع شرعًا من إقامتها في بلد لا يوجد به مسجد.

كشف قدم المرأة في الصلاة

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة كشف قدم المرأة أثناء الصلاة محل خلاف بين العلماء، حيث يرى فريق ضرورة ستر القدمين، بينما يجيز فريق آخر الصلاة دون تغطيتهما، موضحًا أن الخروج من هذا الخلاف في العبادات يُعد أمرًا مستحبًا.

وأوضح أن الأفضل للمرأة أن ترتدي ما يستر قدميها أثناء الصلاة، تحقيقًا للاحتياط، إلا أن صلاتها تظل صحيحة في حال صلت وقدماها مكشوفتان وفقًا لبعض الآراء الفقهية.

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