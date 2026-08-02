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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج

جانب من مشاركة الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
جانب من مشاركة الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة العمل "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تطوير مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية ورقمية، وتوفير حوافز وضمانات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدايةً من التعرف على الفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات الرعاية اللاحقة، لافتًا إلى إتاحة منصة "تأسيس" الإلكترونية، مع استهداف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى 3 أيام.

وخلال ورشة العمل، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتطوير العقاري، كما استعرض الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، ومدعومة بدراسات جدوى أولية.

14 مركزًا لخدمات المستثمرين

كما تناول منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، من خلال 14 مركزًا لخدمات المستثمرين، والخدمات الرقمية، إلى جانب مركز "فكرتك شركتك" لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، فضلًا عن وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، التي توفر قناة تواصل مباشرة لمتابعة المشروعات وتقديم الدعم اللازم في مختلف مراحل الاستثمار.

ودعا الدكتور محمد عوض المصريين بالخارج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

هيئة الاستثمار المصريين بالخارج رئيس هيئة الاستثمار المناطق الحرة الفرص الاستثمارية

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