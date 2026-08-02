عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا

أعرب عمدة مدينة طرابزون، أحمد متين جينتش، عن ترحيبه الكبير بإمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد جينتش، في تصريحات صحفية، أن محمد صلاح يُعد من أبرز نجوم كرة القدم عالميًا، مشيرًا إلى أن انضمامه المحتمل سيشكل إضافة قوية للفريق، سواء على المستوى الفني أو المعنوي.

وأوضح عمدة طرابزون أنه تواصل مع رئيس النادي للاستفسار عن حقيقة المفاوضات، إلا أنه لم يتلقَ تأكيدات بوجود تحركات رسمية حتى الآن، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد في المقام الأول على الإمكانيات المالية للنادي ورؤية الجهاز الفني.

رغبة طرابزون سبور

وأشار إلى أن جماهير طرابزون سبور تأمل في إتمام الصفقة، لما يمكن أن تمثله من دفعة قوية للفريق في المنافسة على لقب الدوري التركي.

واختتم جينتش تصريحاته بالتأكيد على ثقته في إدارة النادي لاتخاذ القرار الأنسب، مؤكدًا أن التعاقد مع لاعب بحجم محمد صلاح سيكون "أمرًا رائعًا" حال حدوثه.