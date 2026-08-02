أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواجه تحديات متواصلة على خلفية موقفها من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هناك محاولات لعرقلة التحركات المصرية، إلا أن القاهرة متمسكة بموقفها الداعم للشعب الفلسطيني ورافضة لأي مخططات تستهدف تهجيره.



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن “في ناس عايزة تكعبل مصر كل شوية، وتحط قدامها عراقيل، بسبب موقفها الثابت في هذا الملف”.



وأضاف أن الأزمة في قطاع غزة لم تنتهِ بعد، رغم الجهود المبذولة، موضحًا: “الموضوع ما خلصش، ورغم وجود قوات سلام ومفترض وجود ترتيبات على الأرض، إلا أن المرحلة المقبلة ما زالت تحمل الكثير من التحديات”.

تنفيذ الخطة المطروحة

وأشار موسى إلى أن إسرائيل، بحسب قوله، “لا تريد تنفيذ الخطة المطروحة، وإنما تسعى لإفشالها”.



وأضاف: “إسرائيل النهارده حاصرة الشعب الفلسطيني كله، اللي يتجاوز عدده مليوني مواطن، في نحو 30% فقط من مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر على النسبة الأكبر من القطاع، وهدفها أن يضيق الخناق أكثر أو يدفع الفلسطينيين إلى الرحيل”.



وشدد الإعلامي أحمد موسى على تمسك مصر بموقفها، قائلاً: “إحنا واقفين لها، وهنفضل واقفين لها، وموقف مصر ثابت في رفض أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية”.



وأكد أن التحديات التي تواجهها الدولة مستمرة، لكنها قادرة على التعامل معها، مضيفًا: “في كل حتة فيه تحديات، لكن المهم إزاي نتعامل معاها، وإزاي نعديها بالحكمة والصبر والإجراءات المناسبة، وإن شاء الله هنقدر نتجاوزها”.