أحمد موسى: تحديد الخصوم لا يكون من خلال ضغوط أو رؤى خارجية.. ومؤسسات الدولة هي الأقدر على تقييم المواقف

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تضع ملف السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا لا ترغب في استقرار المنطقة، ومن بينها إيران، حسب تعبيره.

التعامل مع مختلف التحديات

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية لديها قيادة تحظى بثقة الشعب والقوات المسلحة، وتمتلك جميع المعلومات والمعطيات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات.

تحديد مصادر الخطر

وأضاف أن تحديد مصادر الخطر والخصوم لا يكون من خلال ضغوط أو رؤى خارجية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة المصرية هي الأقدر على تقييم المواقف واتخاذ القرارات بناءً على ما لديها من معلومات.

رؤية مصر مستقرة

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه رسائل واضحة لكل من يعنيه الأمر، مشددًا على أن هناك من لا يرغب في رؤية مصر مستقرة أو قوية.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مسؤولية كل مواطن هي الحفاظ على الدولة في مختلف الظروف، لافتًا إلى أن القيادة المصرية أكدت في وقت سابق الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات والعمل على حماية أمن البلاد واستقرارها.