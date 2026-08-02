أحمد موسى: هناك من يحاول إشعال الأوضاع لمصالحه.. ومصر تتحرك بحكمة وسط إقليم مشتعل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الأطراف اعتادت استغلال الأزمات لخدمة مصالحها الخاصة، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية وطنية مستقلة، ولا تسمح لأي جهة بفرض قراراتها أو التأثير على مواقفها.



مواقف بعض الشخصيات

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه سبق أن وثق مواقف بعض الشخصيات التي تهاجم الدولة حاليًا، مؤكدًا: “أنا موثق ده وكاتبه عن هؤلاء الأشخاص في كتاب أسرار، وكاتب عن تاريخهم وعملوا إيه، والدولة بالنسبة لهم ولا حاجة”.

وأضاف أن هذه الأطراف لا يشغلها استقرار البلاد، قائلًا: “هو ما يهموش البلد، ولا يهمه مين، هو له دور معين بيقوم به، وفي ناس في وقت من الأوقات ممكن يولعوا في البلد لمصلحتهم الشخصية، وولعوا فيها لمصلحتهم، وبعد كده يطلعوا يزايدوا على الدولة وإجراءاتها وتحركاتها”.

الدولة المصرية صاحبة قرار مستقل

وشدد موسى على أن الدولة المصرية صاحبة قرار مستقل، مؤكدًا: “هل يستطيع أحد يملي على دولة قرار أو إجراء أو تحرك؟.. هل يجرؤ واحد من هؤلاء يقول للدولة اعملوا أو ما تعملوش؟.. مصر دولة لها قرارها، ولا أحد يستطيع أن يفرض عليها شيئًا”.



وأكد أن مصر تتحرك في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدير الملفات بحكمة، وقال: “مصر بلد تتحمل، وفي محيط صعب ومنطقة كلها أزمات، ولدينا قيادة سياسية رشيدة جدًا، حكيمة جدًا، وطنية جدًا، لا تقبل أبدًا أن يقترب أحد من البلد دي”.



وأضاف أن المنطقة لا تزال تعيش على وقع صراعات متواصلة، موضحًا: “إحنا موجودين في إقليم فيه حرب مستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، ثم جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في 2026، والأحداث ما زالت مستمرة، وكل ده يفرض تحديات كبيرة على المنطقة”.

الحفاظ على استقرار الدولة

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن مصر كانت ولا تزال تدعو إلى الأمن والاستقرار والسلام، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدولة يظل أولوية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، داعيًا المواطنين إلى إدراك طبيعة المرحلة والتمسك بالوعي في مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك.