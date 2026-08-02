أحمد موسى: حملات شائعات تستهدف مصر.. والهدف هو الدولة وليس الأشخاص

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تتعرض لحملات مكثفة من الشائعات والأخبار غير الصحيحة، مشيرًا إلى وجود منظومات إعلامية وصفها بأنها تستهدف الدولة المصرية من خلال نشر معلومات مضللة ومحاولات لإثارة البلبلة.

حجم تداول الشائعات

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك حملات منظمة ولجانًا تعمل بشكل مستمر ضد مصر، مؤكدًا أن حجم تداول الشائعات أصبح كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن بعض الأحداث التي تقع في مصر يتم تضخيمها إعلاميًا، في حين تمر أحداث مشابهة في دول أخرى دون تناول أو اهتمام، معتبرًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الحكومة، وإنما استهداف الدولة المصرية نفسها.

وأشار إلى أن هناك حالة من الانتقائية في تناول بعض الملفات، لافتًا إلى أن بعض الأصوات تنتقد الدولة المصرية بشكل مستمر، بينما تتجنب الحديث عن وقائع مشابهة في أماكن أخرى.

محاولات استغلال الأزمات

وأضاف موسى أن هناك من قد يضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة الدولة، محذرًا من محاولات استغلال الأزمات للإضرار باستقرار البلاد أو التشكيك في مؤسساتها.

وأكد أن مصر لديها قيادة سياسية وصفها بالحكيمة والقادرة على التعامل مع التحديات، مشددًا على أن الدولة تمتلك مؤسسات قوية تعمل على حماية أمنها واستقرارها.