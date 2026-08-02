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أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ثقتنا كاملة في الرئيس السيسي.. والدولة وحدها من تحدد أولويات أمنها وعدوها

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة مختلف التحديات، مشددًا على أن القيادة السياسية لديها الرؤية الكاملة لما تشهده المنطقة من تطورات، وأنها الأقدر على اتخاذ القرارات التي تحفظ أمن البلاد واستقرارها.

 ثقة كاملة في الرئيس 

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الشعب المصري يثق في القيادة السياسية، مضيفًا: “لدينا ثقة كاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولدينا ثقة في سيادتك يا سيادة الرئيس، والشعب المصري كله لديه هذه الثقة الكبيرة”.

وأضاف أن المواطنين يدركون حجم التحديات التي تمر بها الدولة، لكن الصورة الكاملة تظل لدى مؤسسات الدولة، قائلًا: “إحنا نعلم حجم التحديات اللي إحنا شايفينها، لكن أكيد ليس لدينا الصورة الكاملة، الصورة الكاملة لدى الرئيس، ولدى سيادته الحكمة والصبر، والمعلومات والحقيقة موجودة لدى الرئيس ولدى مؤسسات الدولة المصرية”.

وشدد موسى على أن تحديد مصادر التهديد وأولويات الأمن القومي مسؤولية الدولة وحدها، مؤكدًا: “ما فيش حد، أياً كان، ممول أو مغيب أو له مصلحة، يحدد للدولة المصرية مين العدو. دي مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مش مسؤولية أي أطراف أخرى”.

ودعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، قائلًا: “لا تجروا وراء الشائعات، والدولة حريصة على هذا الأمر، ولازم كلنا ناخد بالنا من أي محاولات للتشكيك أو إثارة البلبلة”.

وأشار إلى المؤتمر الصحفي الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه حمل رسائل واضحة تعبر عن موقف الدولة، وقال: “دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، قال كل حاجة، ووجّه كل رسائل الدولة المصرية، وكان الكلام واضحًا لكل من يعنيه الأمر”.

أصحاب الأجندات الخاصة

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، محذرًا من الانسياق وراء أصحاب الأجندات الخاصة، قائلًا: “أي حد بيتزايد على البلد أو يتقول عليها، يبقى له أجندة معينة، وأهم حاجة ناخد بالنا من بلدنا ونحافظ عليها”.

أحمد موسى الدولة الدولة المصرية القيادة السياسية السيسي

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