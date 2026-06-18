وفاة زوجة الشيخ السيد عبد المجيد نائب رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف

توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد، نائب رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وأحد أبرز علماء وحفاظ ومعلمي ومجيزي القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة اليوم الخميس 18 يونيو 2026 بمحافظة المنيا، وسط مشاركة من تلاميذ ومحبي فضيلة الشيخ وعدد من علماء الأزهر الشريف وأهالي المحافظة.

وأكدت الأسرة أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان تلقي العزاء عقب الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان.

وتقدم عدد من العلماء وطلاب العلم ومحبي القرآن الكريم بخالص التعازي والمواساة لفضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ونسأل الله تعالى أن يكرم نزلها، ويوسع مدخلها، ويغفر لها ويرحمها، وأن يجعل مثواها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

نقابة القراء تنعي الراحلة

كما تقدمت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، في وفاة زوجته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.