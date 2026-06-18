جامعة الأزهر تتقدم عن العام الماضي في تصنيف «US NEWS» الأمريكي وتستقر ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم

أعلن تصنيف «U.S. News »، نتائجه لأفضل الجامعات للعام 2026 /2027، وأشار التقرير إلى وجود جامعة الأزهر ضمن أفضل (٣٠٠) جامعة على مستوى العالم، وتحديدًا بالمركز (٢٧٩) عالميًا، كما أنها من أفضل أربع جامعات مصرية.

تصنيف «US News»

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة الأزهر تقدمت مركزين في تصنيف «US News» الأمريكي للعام ٢٠٢٦ مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٥ الذي كان ترتيب الجامعة فيه (٢٨١) على مستوى العالم، وتسعى لمزيد من التقدّم في التصنيفات الدولية في ضوء خطة استراتيجية تحقق الرسالة العالمية لجامعة الأزهر.

ووجه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الشكر والتقدير لفريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة؛ لجهودهم المخلصة في سبيل رفع مستوى تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية المختلفة

وجدير بالذكر أن نتائج التصنيف لهذا العام شهدت توسعًا واضحًا ومستدامًا في نتائج الجامعات المصرية، وأن منهجية تصنيف «U.S. News» تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي؛ حيث تمنح الوزن الأكبر لتأثير البحث العلمي بنسبة 50%، تليها السمعة البحثية بنسبة 25%، ثم الإنتاجية البحثية بنسبة 15%، وأخيرًا الآفاق الدولية بنسبة 10%.

ويعكس تقدم جامعة الأزهر في التصنيف الدولي واستقرارها ضمن أفضل (٣٠٠) جامعة على مستوى العالم ريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة وحرصها على تحقيق رسالتها العالمية والتقدم بمختلف التصنيفات العالمية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.