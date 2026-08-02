الأهلي يتمسك بـ ياسر إبراهيم رغم عرض الشباب السعودي | خاص

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع المدافع ياسر إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام النادي السعودي بتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب مصادر، بلغت قيمة العرض المقدم إلى الأهلي مليون دولار، فيما تضمن العرض المخصص للاعب راتبًا سنويًا يصل إلى مليون و600 ألف دولار، بعقد يمتد لموسمين.

ورغم الإغراءات المالية، رفضت إدارة الأهلي الدخول في مفاوضات بشأن رحيل ياسر إبراهيم، وأبدت تمسكها باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته الفنية.

وفي المقابل، قدم الأهلي عرضًا جديدًا للاعب لتجديد عقده، يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا، في انتظار رد ياسر إبراهيم لحسم موقفه النهائي، قبل اتخاذ الإدارة قرارها بشأن مستقبله.