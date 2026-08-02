أكرم توفيق يقترب من العودة إلى الأهلي.. واللاعب يمنح القلعة الحمراء الأولوية

بات أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف في صفوف الشمال القطري، أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.

وكشفت مصادر أن العرض المقدم من نادي بيراميدز لضم اللاعب ليس جديدًا، ولم تشهد قيمته أي تعديلات خلال الفترة الأخيرة، نافية ما تردد بشأن وجود منافسة مالية جديدة بين الناديين على خدماته.

وأكدت المصادر أن أكرم توفيق لا يفاضل بين الأهلي وبيراميدز، مشيرة إلى أنه كان بإمكانه الانتقال إلى بيراميدز منذ البداية إذا كان العامل المالي هو الأولوية، خاصة أن النادي قدم له عرضًا ماليًا كبيرًا يعادل العرض الذي تلقاه من نادي قطر القطري، بل ويتفوق عليه.

وأضافت أن رغبة اللاعب الأولى تتمثل في ارتداء قميص الأهلي مجددًا، رغم أن المفاوضات مع نادي الشمال كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة، مع تمسك النادي القطري باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

وأوضحت المصادر أن حسم الصفقة يتوقف على القرار النهائي لإدارة الأهلي، حيث ستكون الأولوية بالنسبة لأكرم توفيق هي العودة إلى القلعة الحمراء، بينما سيكون الاستمرار في الدوري القطري خياره الثاني حال تعثر المفاوضات.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من جانب الأهلي لإنهاء الملف، من خلال أحد وكلاء اللاعبين، إلى جانب جهود كبيرة يبذلها الدكتور عصام سراج، عضو الإدارة، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي، وهو ما جعل اللاعب يقترب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى صفوف الأهلي.