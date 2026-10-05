الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين السادات وعبدالناصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في استقبال السيد الرئيس عند وصوله إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث أدى حرس الشرف التحية وعزفت الموسيقى السلام الوطني عند وصول السيد الرئيس.

وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

وقام السيد الرئيس عقب ذلك بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول لتعزف الموسيقى سلام الشهيد، ثم حيّا سيادته عددًا من قادة حرب أكتوبر، قبل أن يتوجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة، ثم قام السيد الرئيس بتحية أسرة الرئيس الراحل وقادة القوات المسلحة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن مراسم زيارة السيد الرئيس للنصب التذكاري شهدت حضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى حضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه إثر ذلك إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال سيادته القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأسرة الزعيم الراحل، وقام سيادته بعد ذلك بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل.