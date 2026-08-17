قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 17 أغسطس 2026 في البنوك والصرافة
الذهب يفاجئ السوق .. وقفزة جديدة في أسعار السبائك اليوم
صفقة حسام عبدالمجيد تنعش مستحقات لاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري
النمنم : جماعة الإخوان سعت إلى خلق حالة من الصدام مع الدولة باعتصام رابعة
الصحة : لا منع لاستيراد الأدوية .. والمستحضر المحلي له الأولوية في التأمين
الممثل التجاري الأمريكي : ترامب لا يمزح بشأن فرض رسوم 100% على بريطانيا
وزير التعليم: مناهج 2 بكالوريا واضحة ومتدرجة ومبسطة
تحفة معمارية فريدة .. خبير أثري يكشف سر تسمية الجامع الأقمر
يا إما مأجور يا رومانسي | نشأت الديهي يهاجم عصام حجي بعد اعتذاره للإخوان
بـ 9 ملايين إسترليني.. كوفنتري سيتي يضم مهاجم نوتنجهام فورست
تطور عسكري جديد .. ضباط من أوغندا وبوروندي يزورون قطاع غزة
شاهد هند صبري تخطف الأنظار بـ جمال شرقي مبهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة : لا منع لاستيراد الأدوية .. والمستحضر المحلي له الأولوية في التأمين

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،
محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن توفير الدواء للمريض يعتمد على توافر البديل المحلي من عدمه، موضحًا أن حصول المريض على الدواء المستورد رغم وجود مثيل محلي يُعد اختيارًا شخصيًا.

وقال عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية "إكسترا" نيوز"،  أن الدولة تلتزم بتوفير العلاج للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، متى كان هناك دواء محلي مماثل يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات ذاتها، بما يجعله بديلًا دوائيًا للمستحضر المستورد.

وتابع أنه في الحالات التي لا يتوافر فيها مثيل محلي مناسب، تلتزم الدولة بتوفير الدواء المستورد لضمان عدم حرمان المريض من العلاج الذي يحتاج إليه.

 الاعتماد على الدواء المحلي

وأشار إلى أن سوق الدواء المصري لا يشهد حظرًا على استيراد الأدوية، مؤكدًا استمرار إتاحة المستحضرات المستوردة وفقًا للاحتياج، في الوقت الذي تستهدف فيه منظومة التأمين الصحي الاعتماد على الدواء المحلي متى توافر البديل الذي يحتوي على المادة الفعالة نفسها.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الدواء المستورد العلاج التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

روبرت جينريك المتحدث باسم الحزب للشؤون الاقتصادية

"الإصلاح البريطاني" يعلن خطة لمنع الأجانب من الحصول على المزايا الاجتماعية

ترامب

تتكلف 900 مليار دولار.. ترامب: معارضو قاعة الرقص في البيت الأبيض غير مخلصين للوطن

ترامب و زعيم كوريا الشمالية

ترامب: زعيم كوريا الشمالية ردّ على طلبي لإجراء محادثات

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد