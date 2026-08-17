الصحة : لا منع لاستيراد الأدوية .. والمستحضر المحلي له الأولوية في التأمين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن توفير الدواء للمريض يعتمد على توافر البديل المحلي من عدمه، موضحًا أن حصول المريض على الدواء المستورد رغم وجود مثيل محلي يُعد اختيارًا شخصيًا.

وقال عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية "إكسترا" نيوز"، أن الدولة تلتزم بتوفير العلاج للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، متى كان هناك دواء محلي مماثل يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات ذاتها، بما يجعله بديلًا دوائيًا للمستحضر المستورد.

وتابع أنه في الحالات التي لا يتوافر فيها مثيل محلي مناسب، تلتزم الدولة بتوفير الدواء المستورد لضمان عدم حرمان المريض من العلاج الذي يحتاج إليه.

الاعتماد على الدواء المحلي

وأشار إلى أن سوق الدواء المصري لا يشهد حظرًا على استيراد الأدوية، مؤكدًا استمرار إتاحة المستحضرات المستوردة وفقًا للاحتياج، في الوقت الذي تستهدف فيه منظومة التأمين الصحي الاعتماد على الدواء المحلي متى توافر البديل الذي يحتوي على المادة الفعالة نفسها.