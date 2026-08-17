قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة
حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار
شقيقة عمر محمد علي تكشف تفاصيل وفاته: رحل في منزله..خاص
بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة
بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل
«معلومات الوزراء»: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026
موقف الزمالك القانوني من غياب خوان بيزيرا
هالاند "الهداف" في الدوري.. و"لغز" في النهائيات.. 11 مباراة تكشف العقدة الغريبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : 78 مليار جنيه تكلفة إضافية علي الدولة بسبب ملف حديثي الولادة والحضانات

الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة
الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

ترأست الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة اجتماع اللجنة العليا للحد من الولادات القيصرية، لمناقشة وتحليل إحصائيات الفترة من يناير حتى يوليو واستعراض مؤشرات الأداء في القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والقطاع الحكومي بمختلف المحافظات.

وأكدت أهمية دور اللجنة في التعامل مع الملف باعتباره قومياً، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يتركز في القطاع الخاص بمعدلات تقترب من 90%، يليه المستشفيات الجامعية بنحو 85%، بينما يظهر القطاع الحكومي أداءً أكثر اعتدالاً مع تحسن تدريجي، مع ضرورة الاهتمام بملف حديثي الولادة والحضانات في ظل تحمل الدولة نحو 78 مليار جنيه تكلفة إضافية، والتوسع في الوسائل المناسبة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة.

مؤشرات الولادة الطبيعية بعد القيصرية

واستعرض الاجتماع نسب القيصرية البكرية ومؤشرات الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) والتباين بين القطاعات، مؤكداً أن القيصرية البكرية تمثل بؤرة الأزمة في ظل هيمنة التدخل الجراحي، وداعياً إلى مشاركة نقابة الأطباء والمجلس الصحي المصري في جهود الحوكمة ووضع آليات واضحة للالتزام بالضوابط مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين التي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة.

وتضمنت خارطة الطريق المقترحة حوكمة القيصرية البكرية بإلزام المستشفيات بتقديم مبرر طبي مكتوب ومعتمد من لجنة طبية قبل إجرائها، وإطلاق حملات تفتيش فورية على المستشفيات والعيادات الخاصة في محافظات دمياط وبورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية، إلى جانب إعادة هيكلة اللوائح المالية لرفع حوافز الفرق الطبية في حالات الولادة الطبيعية وتفعيل حملات توعية مجتمعية بمخاطر اللجوء غير المبرر إلى القيصرية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لخفض المعدلات غير المبررة وتحسين جودة خدمات الأمومة والطفولة.

الولادات القيصرية المستشفيات الجامعية القطاع الحكومي وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

بالصور

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد